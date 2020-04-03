آخر تداعيات كورونا في المغرب العربي.. 2191 إصابة و148 وفاة

بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا 2191 حالة ، بينما تم تسجيل 148 وفاة فيها.

وسجلت الجزائر أكبر عدد من المصابين والمتوفين في المغرب العربي جراء الوباء، حيث أكدت بيانات وزارة الصحة الجزائرية وصول عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 86 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 986 شخصا.

وتشير المعطيات إلى أن الإصابات موزعة على 40 ولاية جزائرية، وقد بلغ عدد الحالات التي امتثلت للشفاء 61 حالة.

أما في المغرب، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 47.

كما تم تسجيل 27 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 735 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 34​​​.

ويعيش المغاربة منذ 20 مارس، حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة التونسية إنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة يوم الخميس، ليصبح إجمالي المصابين 455 حالة، مؤكدة ارتفاع عدد الوفيات إلى 14.

وأفادت الوزارة بأنه تم إخضاع 18882 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 16245 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و2637 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وفي موريتانيا، بلغ عدد المصابين بالوباء 5 أشخاص فيما لم تسجل بعد حالات وفاة. وسبق لوزير الصحة محمد نذير ولد حامد، أن صرح بأن أجهزة فحص تحديد الفيروس التي قدمتها الصين لمساعدة نواكشوط في مواجهة الفيروس غير صالحة.

وفي ليبيا تم الإعلان أمس عن وفاة أول شخص مصاب بكورونا، فيما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 10 أشخاص.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز المليون حالة، بينها 210 آلاف حالة شفاء.

المصدر: وكالات