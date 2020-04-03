المغرب يسجل 3 وفيات و27 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 47، بينهم 5 حالات تم تسجيلها أمس الخميس.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل 27 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 735 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 34​​​.

ويعيش المغاربة منذ 20 مارس، حالة طوارئ صحية، يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة.

وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل.

المصدر: سبوتنيك