أكدت بيانات وزارة الصحة الجزائرية وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 86 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 986 شخصا.

وتشير المعطيات التي تم نشرها على موقع الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن الإصابات الـ 986 موزعة على 40 ولاية جزائرية.

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وتم تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة ونحو 140 إصابة جديدة منذ 28 مارس الماضي، بينما بلغت عدد الحالات التي امتثلت للشفاء 61 حالة.

وذكرت الوزارة بضرورة "احترام توصيات وقواعد الوقاية الواجب اتخاذها" وجددت الدعوة لكافة المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي.

المصدر: RT