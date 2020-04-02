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جوليا بطرس ترد على معايدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لها بعيد ميلادها

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جوليا بطرس ترد على معايدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لها بعيد ميلادها
Reuters
المطربة اللبنانية جوليا بطرس
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ردت المطربة اللبنانية، جوليا بطرس، على تهنئة وتغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي، الموجهة لها بمناسبة عيد ميلادها،​ معتبرة إياها "معايدة مسمومة".

ونشر المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية عبر حسابها الخاص على "تويتر" بيانا يستنكر فيه تعليق ومعايدة إدرعي والتي جاءت في يوم عيد ميلادها أمس الأربعاء، واعتبرها المكتب بمثابة "معايدة مسمومة"، مؤكدا رفض هذه "المعايدة المريبة".

وأضاف البيان أن "من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن، لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب"، وأنه "مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، نشر تغريدة عايد فيها الفنانة جوليا بطرس ووصفها بـ"نصيرة الإرهاب وداعمته"، متمنيا لها أن تقضي عيد ميلاها في العام المقبل مع الأصدقاء وبعيدا عن كورنا، وأهداها عزفا لأغنتيها "لا بأحلامك".

المصدر: وكالات 

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