جوليا بطرس ترد على معايدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لها بعيد ميلادها

ردت المطربة اللبنانية، جوليا بطرس، على تهنئة وتغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي، الموجهة لها بمناسبة عيد ميلادها،​ معتبرة إياها "معايدة مسمومة".

ونشر المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية عبر حسابها الخاص على "تويتر" بيانا يستنكر فيه تعليق ومعايدة إدرعي والتي جاءت في يوم عيد ميلادها أمس الأربعاء، واعتبرها المكتب بمثابة "معايدة مسمومة"، مؤكدا رفض هذه "المعايدة المريبة".

صدر عن مكتب السيدة جوليا بطرس الاتي :

ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض الاتي : — Julia Boutros (@JuliaBoutros1) April 1, 2020

وأضاف البيان أن "من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن، لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب"، وأنه "مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا".

اولا- رفض هذه المعايدة المريبة.

ثانيا- ان من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الادنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لانه مفطور على القتل والارهاب والتعذيب والتنكيل بالابرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب — Julia Boutros (@JuliaBoutros1) April 1, 2020

ثالثا- مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الاحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك. — Julia Boutros (@JuliaBoutros1) April 1, 2020

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، نشر تغريدة عايد فيها الفنانة جوليا بطرس ووصفها بـ"نصيرة الإرهاب وداعمته"، متمنيا لها أن تقضي عيد ميلاها في العام المقبل مع الأصدقاء وبعيدا عن كورنا، وأهداها عزفا لأغنتيها "لا بأحلامك".

كل عام وانت بخير يا #جوليا_بطرس..لطالما كنتِ نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لاغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء وبعيد عن فيروس #كورونا@JuliaBoutros1pic.twitter.com/FOiLuYASPE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2020

يا سيدة جوليا، إنت ومناصريك تزعمون دائمًا انكم تدعمون الفلسطينيين لكنكم لم تستنكروا التعامل العنصري ضدهم في لبنان ولو مرة واحدة ...واضح انهم بمثابة اداة لعبة بالنسبة إليك... #عيد_ميلاد_سعيدhttps://t.co/Sc63PvVDo1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2020

المصدر: وكالات