 
مباشر
عاجل
الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سوريا .. الحكومة تقرر حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الثلاثاء

أخبار العالم العربي

سوريا .. الحكومة تقرر حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الثلاثاء
Reuters
دمشق - سوق الحميدية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njmu

قرر مجلس الوزارء السوري حظر التجول بين المحافظات بدءا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم وحتى الـ16 من أبريل.

وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار، وقال إن الإجراء يأتي بعدما "أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس".

يذكر أن سوريا دخلت ومنذ الثانية من بعد ظهر اليوم مرحلة جديدة من حظر التنقل التي شملت حتى الآن التنقل داخل المحافظات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا