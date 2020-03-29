سوريا .. الحكومة تقرر حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الثلاثاء

قرر مجلس الوزارء السوري حظر التجول بين المحافظات بدءا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم وحتى الـ16 من أبريل.

وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار، وقال إن الإجراء يأتي بعدما "أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس".

يذكر أن سوريا دخلت ومنذ الثانية من بعد ظهر اليوم مرحلة جديدة من حظر التنقل التي شملت حتى الآن التنقل داخل المحافظات.

المصدر: RT