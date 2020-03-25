مصرع رجل وامرأة وإصابة آخرين جراء السيول جنوب اليمن

لقي رجل وامرأة مصرعهما وأصيب اثنان آخران جراء السيول عقب الأمطار الغزيرة التي عمت مدينة عدن جنوب اليمن مؤخرا.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوة السيول الجارفة التي عمت مدينة عدن وتسببت بدمار كبير.

وقالت مصادر محلية، إن أمطارا غزيرة استمرت لأكثر من ساعة، شهدتها مديريات المعلا وصيرة (كريتر) والمنصورة، وبدرجة أقل في دار سعد والشيخ عثمان.

وعقب الأمطار تدفقت سيول جامحة في شوارع المدينة، وأغرقت عددا من المحلات والمنازل.

وتشهد محافظات الجنوب والشرق اليمنية أمطارا لليوم الثالث على التوالي متأثرة بمنخفض جوي.

السيول تغرق مدينة عدن..



اللهم الطف بهم وبكل أهلنا وأحبتنا



في عدن. pic.twitter.com/5DBYjImHxS — أسماء الرفاعي . (@80ghSCqhW2Dntjy) March 25, 2020

مدينة #عدن اليوم

امطار وسيول غزيره تسببت بوفاة شخصين وإصابة اربعه آخرين ، جرفت السيارات واغرقت الشوارع والمحلات ،

#عدنpic.twitter.com/kuYV9UMDEI — خالد احمد عدن+969$ (@hPlvYQCOj5GhCuT) March 25, 2020

المصدر: وكالات