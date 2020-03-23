القطاعات المستثنية من حظر التجول في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بيانا يوضح القطاعات المستثنية من منع التجول الليلي، الذي تم فرضه للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيانها إن من بين القطاعات المستثنية، التغذية والنقل والمياه والصحة والإعلام، وغيرها.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، تستثنى من تطبيق منع التجول قطاعات الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية.

وكذلك القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

كما يستثنى قطاع الإعلام بمختلف وسائله، وقطاع النقل، كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.

وأيضا أنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

وتستثنى أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة، وقطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء، وقطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث والخدمات التأمينية الصحية العاجلة وباقي خدمات التأمين.

ويدخل ضمن قائمة الاستثناءات قطاع الاتصالات كمشغلي الانترنت وشبكات الاتصال، وقطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل.

ويتم السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة.

كما يتم إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

ويسمح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول؛ كما يسمح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ولمدة 21 يوما​​​.

وسجلت السعودية، أمس الأحد، 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 72 حالة في مكة المكرمة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 511.

المصدر: سبوتنيك