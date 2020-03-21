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نائب عمدة موسكو: تعافى 8 أشخاص من عدوى فيروس كورنا في العاصمة

ملك الأردن مغردا: أفاخر بكم الدنيا!

أخبار العالم العربي

ملك الأردن مغردا: أفاخر بكم الدنيا!
Reuters
صورة أرشيفية
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وجه العاهل الأردني عبد الله الثاني رسالة للجيش الأردني، بعد ساعات قليلة من بدء سريان حظر التجول في المملكة الهاشمية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقال الملك عبد الله في تغريدة له اليوم السبت على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في صباح معركة الكرامة قبل 52 عاما، سطر جنودنا النشامى أسمى معاني التضحية والإخلاص والبطولة".

وأضاف: "واليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم".

وختم: "أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليا".

وأعلن الأردن اليوم السبت بدء تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة الذي سيحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي أصاب لحد يوم الخميس 69 شخصا في المملكة.

المصدر:  RT

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