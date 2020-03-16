كورونا في فلسطين.. إغلاق طولكرم بعد رصد إصابة جديدة

قرر محافظ طولكرم الفلسطينية عصام أبو بكر اليوم الاثنين، إغلاق المدينة بمنع دخولها والخروج منها حتى إشعار آخر، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف إصابة جديدة.

وأعلن رئيس الحكومة محمد اشتية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في طولكرم لشاب عاد من بولندا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 39.

وذكر اشتية أن المصاب طالب جامعي يدرس في بولندا، وأضاف أن عائلة الشاب المصاب ومن خالطهم وضعوا الآن قيد الإجراءات.

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وأشار اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين في رام الله، إلى أن الأسواق بدأت تستقر والمواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة.

وشكر اشتية البنوك وسلطة النقد التي اتخذت إجراءات كفيلة بتحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة بيد المواطن، كما شكر دولة الكويت التي قدمت 5.5 مليون شيكل (نحو 1,5 مليون دولار)، لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا.

المصدر: "معا"