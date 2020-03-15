 
مباشر

الرزاز يكلف بتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر الصحي

أخبار العالم العربي

الرزاز يكلف بتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر الصحي
Reuters MUHAMMAD HAMED
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng8k

وجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية الصادرة لمواجهة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الأردن.. القبض على مصاب بكورونا فرّ من الحجر الصحي
الأردن.. القبض على مصاب بكورونا فرّ من الحجر الصحي

وكلف وزارة الداخلية بـ"تشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم".

وأشار الرزاز إلى أن "الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين لحماية المواطنين".

وأشاد بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء.

وجاء توجيه الرزاز ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعيا المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصا على سلامتهم، والأجهزة الأمنية إلى تطبيق القرارات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر هذا الوباء.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا