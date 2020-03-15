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الأردن.. القبض على مصاب بكورونا فرّ من الحجر الصحي

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الأردن.. القبض على مصاب بكورونا فرّ من الحجر الصحي
AFP Khalil MAZRAAWI
عناصر الأمن العام الأردني - أرشيف
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أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريقا من البحث الجنائي تولى مهمة التحري عن الشخص الذي هرب من العزل الصحي في مستشفى الأمير حمزة، وألقى القبض عليه.

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وأضاف: "تمكن الفريق من تحديد مكان الشخص الهارب ومداهمته بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، وإلقاء القبض عليه"، مشيرا إلى جلب خادمة وجدت بذات المكان لإجراء الفحوص اللازمة لها.

وكشف وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق، عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة، مشيرا إلى أن المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم الأحد، لتصل إلى 10 حالات.

المصدر: "خبرني"

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