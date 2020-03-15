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مراسلتنا: هروب مصاب بكورونا في الأردن وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس إلى 10

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مراسلتنا: هروب مصاب بكورونا في الأردن وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس إلى 10
Reuters MUHAMMAD HAMED
الإجراءات الوقائية في الأردن - أرشيف
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كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن هروب مواطن أردني مصاب بكورونا من مستشفى الأمير حمزة، مشيرا إلى أن المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي.

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وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 10 حالات".

وأضاف، أن "الحالات المكتشفة الجديدة هي لأردنيين كانا في فندق البحر الميت، والأخيرة لأردني عائد من العراق مؤخرا".

يذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت عن تسجيل 7 حالات مؤكدة بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم الأحد.

المصدر: RT + وكالات 

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