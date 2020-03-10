أردوغان: وقف إطلاق النار في إدلب يسير بشكل جيد

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية يجري بشكل جيد، معربا عن أمله في أن يصبح النظام دائما.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء من على متن طائرته الرئاسية خلال العودة من بروكسل: "نظام وقف إطلاق النار في إدلب يسير بشكل جيد حتى لو كان مؤقتا وهو عامل لعدة أيام. آمل في أن يتم الحفاظ على هذا الوضع وأن تتخذ الهدنة طابعا طويل الأمد".

ولفت أردوغان إلى أن الأوضاع في سوريا وأزمة الهجرة تحديات أمام كل من وتركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة أن يتخذ الجانب الآخر كل الإجراءات اللازمة نظرا للـ"الثمن العالي" الذي دفعته بلاده "لحماية المدنيين" في إدلب.

وأضاف أن تركيا تعمل على إنشاء منازل صغيرة في إدلب، مؤكدا أنه حتى الآن تم إنشاء نحو 500 منها، وعقب وقف إطلاق النار بدأت عودة النازحين إلى ديارهم.

وفي 5 مارس توصل أردوغان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".

المصدر: الأناضول + وكالات