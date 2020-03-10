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أردوغان: طلبنا من بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلا من الإرهابيين

أخبار العالم العربي

أردوغان: طلبنا من بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلا من الإرهابيين
Reuters Bernadett Szabo
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه طلب من الرئيس فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلا من "الإرهابيين".

وأضاف أردوغان في تصريح صحفي على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل: "عرضت على السيد بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها".

وقال أردوغان إن بوتين يدرس العرض، مضيفا أنه يمكنه تقديم نفس العرض إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز

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