تركيا تقول إن روسيا وجهت "تحذيرا صارما" للحكومة السورية بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا حذرت الحكومة السوري بصرامة، بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، قوله: "أمس حدث خرق من قبل النظام وروسيا حذرته بصرامة".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي أن "الجنود الأتراك سيقومون بما قاموا به سابقا، في حال حاول النظام التقدم رغم وقف إطلاق النار في إدلب".

هذا وقد توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة دخل حيز التنفيذ في منتصف الليلة الفاصلة بين 5 و6 مارس الجاري.

كما اتفق الجانبان على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة منذ 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور.

وكانت تركيا قد أعلنت يوم 1 مارس، عملية عسكرية في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمالي سوريا، ضد القوات الحكومية السورية ودعما للتشكيلات المسلحة الناشطة هناك، وذلك ردا على مهاجمة الجيش السوري لجنودها في إدلب ما أدى لمقتل أكثر من 30 عسكريا تركيا.

المصدر: الأناضول