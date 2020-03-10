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أنقرة: الجيش التركي سيرد إذا خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب

أخبار العالم العربي

أنقرة: الجيش التركي سيرد إذا خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب
Reuters Stoyan Nenov
آليات عسكرية تركية في سوريا
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القوات التركية سترد في حال خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب.

وقال تشاووش أوغلو في حوار مع وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن "الجنود الأتراك سيقومون بما قاموا به سابقا"، في حال حاولت الحكومة السورية التقدم رغم وقف إطلاق النار في إدلب.

وأضاف أن روسيا ستحرس 6 كيلومترات جنوبي الطريق "M4" في إدلب بسوريا، في حين ستحرس تركيا 6 كيلومترات شمالي الطريق.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل وقف إطلاق نار دائم في إدلب.

كذلك كشف وزير الخارجية التركي أن "واشنطن عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب".

المصدر: وكالات

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