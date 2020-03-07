التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن عن تنفيذ عملية نوعية في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، ليلة السبت إلى الأحد، أن قواته تشن عملية عسكرية ضد أهداف تابعة للحوثيين في منطقة غرب اليمن.

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وقال التحالف، في بيان، إن العملية التي وصفها بـ"النوعية"، أسفرت عن تدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة في الصليف.

واعتبر أن الأهداف المدمرة شكلت "تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

واتهم التحالف العربي قوات الحوثيين بمواصلة "انتهاك اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة"، فيما أشار إلى أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، وطلب عبر البيان من المدنيين بالصليف بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات