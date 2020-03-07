الأمم المتحدة تدعو لوقف العمليات العسكرية في اليمن

دعا المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، الأطراف المتحاربة هناك لوقف فوري للعمليات العسكرية، وذلك مع تجدد أعمال العنف بين الحوثيين والتحالف العربي مما يهدد جهود السلام.

وقال غريفيث للصحفيين في مدينة مأرب: "وجهت في الأسبوع الماضي دعوة لوقف الأنشطة العسكرية.. اليوم، أكرر تلك الدعوة لوقف فوري وغير مشروط".

وأضاف المبعوث الأممي الخاص لليمن "ببساطة لا يمكن لليمن أن ينتظر".

وتجددت المعارك العنيفة في محافظة الجوف منذ الشهر الماضي واحتدمت باستيلاء الحوثيين على الحزم عاصمة المحافظة، بينما استأنف التحالف بقيادة السعودية الضربات الجوية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت، إن المعارك في الجوف شمال اليمن تسببت في نزوح نحو 70 ألف شخص، أو ما يقدر بعشرة آلاف أسرة، إلى محافظة مأرب المجاورة.

المصدر: رويترز