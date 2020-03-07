السعودية تفتح المطاف لغير المعتمرين

أعلنت السعودية فتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين بداية من فجر اليوم السبت.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا، بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا اليوم".

وشدد السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد قررت الأربعاء الماضي، في إطار تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا، تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب.

المصدر: وكالات