إجراءات سعودية جديدة تهم القادمين من 3 دول عربية لمنع انتشار "كورونا"

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية لمنع تفشي عدوى فيروس "كورونا"، والتي تمس الوافدين من 3 عربية.

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وقال المصدر أمس الجمعة إن أول الإجراءات هي: "قصر الدخول إلى المملكة مؤقتا للقادمين من دولة الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام".

وأضاف أن المرور سيكون عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، على أن يبدأ التنفيذ فورا.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من تلك الدول العربية الثلاث، أشار المصدر إلى أن سريان هذا الإجراء سيبدأ في تمام الساعة 11:55 بالتوقيت المحلي من اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن الإجراء الثاني يقضي: "على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة، أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في السعودية، أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بالفيروس. ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لدخوله المملكة".

وشدد: "على الناقل الجوي ضرورة التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

بالنسبة للإجراء الثالث فيقضي بأن تقوم السفارات السعودية في الإمارات، والكويت، والبحرين بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقد استثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من هذه الإجراءات، الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناء على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

المصدر: واس