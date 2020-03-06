السعودية تحث مواطنيها الذين زاروا إيران خلال الأسبوعين الماضيين إلى الإفصاح عن ذلك

دعت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، المواطنين الذين تواجدوا في إيران خلال الأربعة عشر يوما الماضية، إلى إعلام السلطات بذلك قبل نهاية يوم السبت، تفاديا لتطبيق العقوبات.

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وقالت الوزارة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر":"بادر بالإفصاح عن تواجدك في إيران خلال الـ 14 يوما الماضية بالاتصال على رقم الصحة 937 ومن خارج المملكة 966920005937+ حفاظا على صحتك، وصحة أسرتك والمجتمع، وتفاديا لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 الموافق 7 مارس 2020".

وكان مسؤول سعودي اتهم طهران، أمس الخميس، بالقيام بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابات بفيروس كورونا.

وحمل المصدر نفسه إيران المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، مطالبا طهران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي.

ويحافظ أفراد الأقلية الشيعية في السعودية على سرية زياراتهم إلى إيران في ظل العداء الشديد السائد بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، في يناير العام 2016.

المصدر: RT + رويترز