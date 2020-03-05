السعودية تتهم إيران بـ"نشر كورونا" وتقول إن طهران أدخلت سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم

ندد مصدر سعودي مسؤول، اليوم الخميس، بسلوك إيران "غير المسؤول" لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابات بفيروس كورونا.

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وحمل المسؤول إيران المسؤولية المباشرة "في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية"، مؤكدا أن ذلك يعد "تقويضا للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وطالب المسؤول السعودي طهران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة عن كل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ الرياض بذلك، مشددا على أن "استمرار النظام الإيراني في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين إيران سرا، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية، يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره".

إلى ذلك، حث المسؤول السعودي جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني "937" المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حاليا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

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وأكد أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار إلى أن المملكة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أكدت أنها حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، مبينا أن الإجراءات المتخذة تهدف للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد المسؤول على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيا، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أكدت إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا المستجد لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، وتبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.

المصدر: واس