وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107 أشخاص
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107 أشخاص.
- وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي: إيران تقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية السنة الفارسية في 20 مارس بسبب كورونا
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 591 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية
- وزير الصحة الإيرانية: سرعة انتشار فيروس كورونا عالية ونرجو من المواطنين أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم
وزير الصحة الإيراني: سنتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا
وزير الصحة الإيراني: ندعو المواطنين إلى عدم استغلال عطلة المدارس والقيام بالسفر بين المدن
وزير الصحة الإيراني: سنفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل من نكتشف إصابته على مداخل المدن
يتبع...