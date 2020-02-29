بوغدانوف يبحث التسوية الليبية مع سيالة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في حديث هاتفي اليوم، سبل التسوية الليبية مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طه سيالة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتصال تم بمبادرة من الجانب الليبي وقالت: "بحث الجانبان التطورات الأخيرة على الصعيدين العسكري والسياسي في ليبيا. وأكد الجانب الروسي دعمه لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حسن سلامة لتعزيز الاتصالات بين الأطراف الليبية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5 +5 ، وتم بحث الاتجاهات الاقتصادية والسياسية لحل الأزمة الليبية، وفقا لمقررات قمة برلين ومجلس الأمن".

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وفي وقت سابق، قال بوغدانوف إن روسيا لم تلحظ بعد أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، قد أيدا نتائج مؤتمر برلين.

المصدر: وكالات