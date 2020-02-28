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علاوي يطالب البرلمان العراقي بتأجيل جلسته إلى الأحد

أخبار العالم العربي

علاوي يطالب البرلمان العراقي بتأجيل جلسته إلى الأحد
Reuters HANDOUT
مجلس النواب العراقي (البرلمان) - أرشيف
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طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بتأجيل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب "البرلمان" إلى يوم الأحد المقبل، بدلا من يوم غد السبت.

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وقال علاوي في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه "لأجل إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم الأحد الموافق للأول من مارس المقبل".

علاوي يطالب البرلمان العراقي بتأجيل جلسته إلى الأحدطلب التأجيل

وأجل البرلمان العراقي الخميس جلسته الاستثنائية الخاصة لمنح الثقة لحكومة علاوي إلى يوم السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وبموجب الدستور العراقي، في حال لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على تشكيلته المقترحة، سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.

المصدر: RT

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