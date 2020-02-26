حاكم دبي يسعى لضمان سرية أحكام في معركة قضائية مع زوجته

بدأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، دعوى استئناف لمنع نشر حكمين في معركة قضائية مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، وتشهدها محكمة بريطانية، تتعلق بطفليهما.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في مايو 2019، وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام رئيس قسم شؤون الأسرة، آندرو ماكفارلين، وقد كانت الجلسات خاصة.

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وفي التفاصيل الجديدة، استمعت المحكمة، اليوم، إلى طعن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما)، على نشر حكمين سابقين أصدرهما ماكفارلين، الذي قرر في شهر يناير ضرورة إعلان الحكمين، علما أن الأميرة هيا، ابنة الملك حسين، عاهل الأردن الراحل، والوصي الذي عينته المحكمة على الطفلين أيدا نشر الحكمين.

وصرح القاضي نيكولاس أندرهيل، نائب رئيس محكمة الاستئناف: "هذه الدعوى نتجت عن إجراءات الحضانة في المحكمة العليا المتعلقة بالطفلين وهما الآن في نطاق اختصاص المحكمة".

وأضاف أن الحكمين "يثيران مسألتين تتعلقان بالصالح العام وتتجاوزان مسألة إجراءات الحضانة".

وتابع نيكولاس أندرهيل: "الأولى تتعلق ببعض القضايا المتنازع عليها والمتعلقة بالحقائق والثانية تتعلق بقضايا نتجت عن الوضع الخاص للأب باعتباره حاكما لدولة أجنبية".

وأوضح نائب رئيس محكمة الاستئناف أن إجراءات الحضانة ما زالت جارية وستعقد جلسة "للرعاية" في نهاية الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن الطرفين أكدا في شهر يوليو 2019، عدم تعلق القضية بالطلاق أو بمشاكل مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.

المصدر: "رويترز"