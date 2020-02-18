سانا: جرح 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في دمشق

أصيب 5 أشخاص بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة اليوم الثلاثاء، في منطقة باب مصلى في العاصمة السورية دمشق.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في قيادة شرطة العاصمة قوله إن 5 مدنيين أصيبوا بجروح، اصابة أحدهم خطرة، في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة باب مصلى في دمشق.

وشهدت العاصمة السورية، منذ قرابة أسبوع تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة، في منطقة حي المزة، ولم تورد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

المصدر: سانا