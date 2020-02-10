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مصادر محلية: انفجار سيارة وسط العاصمة السورية دمشق (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصادر محلية: انفجار سيارة وسط العاصمة السورية دمشق (فيديو)
RT
انفجار سيارة وسط العاصمة السورية دمشق
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قالت مصادر سورية محلية، اليوم الاثنين، إن سيارة انفجرت وسط العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الصوت الذي سمع في حي المزة بدمشق، هو انفجار ناجم عن عبوة مزروعة بسيارة.

ولم تورد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في الانفجار.

مصادر محلية: انفجار سيارة وسط العاصمة السورية دمشق (فيديو)

المصدر: RT

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