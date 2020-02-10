مصادر محلية: انفجار سيارة وسط العاصمة السورية دمشق (فيديو)
RT
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قالت مصادر سورية محلية، اليوم الاثنين، إن سيارة انفجرت وسط العاصمة دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الصوت الذي سمع في حي المزة بدمشق، هو انفجار ناجم عن عبوة مزروعة بسيارة.
ولم تورد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في الانفجار.
مشاهد اولية للسيارة المستهدفة في #دمشقpic.twitter.com/4o977EJwJT— 🇱🇧 ⑨الكابتن 🇱🇧 (@ahmadlebanezeh) February 10, 2020
يحدث في #سوريا .. انفجار عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من صالة الجلاء في منطقة المزة في دمشق pic.twitter.com/zNN09WHFZl— حسينة اوشان (@hassinaouch) February 10, 2020
المصدر: RT