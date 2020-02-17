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السيسي يتفقد أسلحة عسكرية مصرية الصنع بينها مدرعة "سيناء 200" (صور)

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السيسي يتفقد أسلحة عسكرية مصرية الصنع بينها مدرعة
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السيسي يتفقد الأسلحة
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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

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ووفقا للرئاسة المصرية قام الرئيس المصري بتفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر "الفيديو كونفريس" بالمصانع الحربية 144 في بنها، و270 بقها، و999 بحلوان.

وتفقد السيسي، الجرافة المصرية الجديدة  long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200.

السيسي يتفقد أسلحة عسكرية مصرية الصنع بينها مدرعة
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صورة متداولة للمدرعة سيناء

وتقوم مصر بتصنيع عدد من الأسلحة والذخائر محلية الصنع، من بينها مدرعات ودبابات بالتعاون مع شركات كبرى.

المصدر: RT

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