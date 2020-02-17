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السيسي يفتتح مصانع عسكرية لتصنيع أسلحة في مصر

مال وأعمال

السيسي يفتتح مصانع عسكرية لتصنيع أسلحة في مصر
Reuters
معدات عسكرية - أرشيف
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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي" لتصنيع أسلحة وذخيرة.

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وافتتح الرئيس المصري أيضا مصنعا لمكونات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).

وتفقد السيسي، الجرافة المصرية الجديدة  long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200.

وتقوم مصر بتصنيع عدد من الأسلحة والذخائر محلية الصنع، من بينها مدرعات ودبابات بالتعاون مع شركات كبرى.

المصدر: وكالات

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