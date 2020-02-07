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العراق.. الاستخبارات تعتقل عنصرا ينقل عائلات "داعش" من سوريا إلى العراق

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العراق.. الاستخبارات تعتقل عنصرا ينقل عائلات
Reuters Khaled Al Hariri
طفل في مخيم الهول للاجئين السوريين- أرشيف
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أعلنت الاستخبارات العراقية، الجمعة، أنها قبضت على عنصر كان يقوم بنقل عائلات عناصر "داعش" من مخيم الهول في سوريا إلى محافظتي نينوى والأنبار.

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 وأوضح بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أن المسلح كان يستخدم مستندات مزورة لهذا الغرض، مضيفة أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة اعتقال وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وكانت قوات الحشد الشعبي في العراق، أعلنت في وقت سابق، عن احتجاز عائلات عدد من مسلحي تنظيم "داعش" جاءت من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى، بشمالي العراق، بطريقة غير قانونية.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لنساء وأطفال وعناصر "داعش" في سوريا والعراق.

المصدر: RT

 

 

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