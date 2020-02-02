تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

استأنف الطيران الإسرائيلي، منتصف ليلة أمس، قصفه لمواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، مستهدفا موقعا شمال غرب بلدة بيت لاهيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات ناسفة من القطاع على الأراضي الإسرائيلية.

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أغارت مقاتلات ومروحيات حربية قبل قليل على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة #حماس في شمال قطاع #غزة ومن بينها منشات تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس وفيها مبنى يستعمل كغرفة عمليات عسكرية وذلك ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2020

وكان الطيران الإسرائيلي شن خلال اليومين الماضيين، سلسلة غارات طالت عدة مواقع وأراض زراعية في القطاع.

المصدر: "معا" + تويتر





