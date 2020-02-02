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تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أخبار العالم العربي

تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
Reuters
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استأنف الطيران الإسرائيلي، منتصف ليلة أمس، قصفه لمواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، مستهدفا موقعا شمال غرب بلدة بيت لاهيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات ناسفة من القطاع على الأراضي الإسرائيلية. 

وكان الطيران الإسرائيلي شن خلال اليومين الماضيين، سلسلة غارات طالت عدة مواقع وأراض زراعية في القطاع.

المصدر: "معا" + تويتر



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