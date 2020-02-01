نتنياهو لعباس عن المهاجرين: هم يهود أقحاح

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات الرئيس الفلسطيني حول المهاجرين اليهود، والتي قال فيها إن جزءا كبيرا من المهاجرين القادمين من الاتحاد السوفييتي وإثيوبيا ليسوا يهودا.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها اليوم: "يبدو أن عباس لم يسمع عن القبائل اليهودية وعن اليهود الذين عادوا إلى أرض إسرائيل من إثيوبيا وروسيا والدول المحيطة بها".

وأضاف: "هؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا، من لحمنا وشحمنا. هم يهود حتى النخاع حلموا في الشتات على مدار الأجيال بالعودة إلى صهيون وحققوا حلمهم".

يبدو أن عباس لم يسمع عن القبائل اليهودية وعن اليهود الذين عادوا إلى أرض إسرائيل من أثيوبيا وروسيا والدول المحيطة بها. هؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا، من لحمنا وشحمنا. إنهم يهود حتى النخاع حلموا في الشتات على مدار الأجيال بالعودة إلى صهيون وحققوا حلمهم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 1, 2020

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد تطرق في كلمة خلال اجتماع جامعة الدول العربية اليوم، إلى مسألة المطالبة بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وقال عباس، إن "الأمريكيين يريدون مني أن اعترف بإسرائيل كدولة يهودية. لكنها ليست كذلك، فهناك ملايين العرب المسلمين والمسيحيين والروس، الذين هاجروا إليها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فقد هاجر إلى إسرائيل كل من أراد الهجرة إليها".

المصدر: وكالات