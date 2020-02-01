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نتنياهو لعباس عن المهاجرين: هم يهود أقحاح

أخبار العالم العربي

نتنياهو لعباس عن المهاجرين: هم يهود أقحاح
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات الرئيس الفلسطيني حول المهاجرين اليهود، والتي قال فيها إن جزءا كبيرا من المهاجرين القادمين من الاتحاد السوفييتي وإثيوبيا ليسوا يهودا.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها اليوم: "يبدو أن عباس لم يسمع عن القبائل اليهودية وعن اليهود الذين عادوا إلى أرض إسرائيل من إثيوبيا وروسيا والدول المحيطة بها".

وأضاف: "هؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا، من لحمنا وشحمنا. هم يهود حتى النخاع حلموا في الشتات على مدار الأجيال بالعودة إلى صهيون وحققوا حلمهم".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد تطرق في كلمة خلال اجتماع جامعة الدول العربية اليوم، إلى مسألة المطالبة بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وقال عباس، إن "الأمريكيين يريدون مني أن اعترف بإسرائيل كدولة يهودية. لكنها ليست كذلك، فهناك ملايين العرب المسلمين والمسيحيين والروس، الذين هاجروا إليها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فقد هاجر إلى إسرائيل كل من أراد الهجرة إليها".

المصدر: وكالات

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