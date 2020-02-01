غانتس يهاجم عباس ويدعوه لترك الماضي والنظر للمستقبل

هاجم زعيم تحالف "أزرق - أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعاه لأن يترك الماضي وينظر للمستقبل من أجل "بناء السلام".

ونشر غانتس تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن احتقار المهاجرين الإسرائيليين القادمين من الاتحاد السوفييتي وإثيوبيا لن يساعد على تحقيق السلام، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها عباس في وقت سابق من اليوم، وقال فيها إن جزءا كبيرا من المهاجرين القادمين من هاتين المنطقتين ليسوا يهودا.

אבו מאזן שוב לא מפספס הזדמנות לסרבנות. הגיע הזמן שיתחיל לעבוד עבור דור העתיד והשלום במקום להיתקע בעבר ולמנוע מהאזור כולו עתיד של תקווה. הבורות והזלזול כלפי אחינו העולים מברית המועצות לשעבר ואתיופיה שהם חלק בלתי נפרד מהעם היהודי-מבישים. ככה לא בונים שלום. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 1, 2020





كما انتقد غانتس رفض الرئيس الفلسطيني الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، قائلا إن "عباس مرة أخرى لا يفوت فرصة للرفض.​​​ لقد حان الوقت لبدء العمل من أجل جيل المستقبل والسلام بدلا من التشبث بالماضي".

المصدر: "تويتر"