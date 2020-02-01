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غانتس يهاجم عباس ويدعوه لترك الماضي والنظر للمستقبل

أخبار العالم العربي

غانتس يهاجم عباس ويدعوه لترك الماضي والنظر للمستقبل
Reuters CK/LA/RZ/
زعيم تحالف أزرق- أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس
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هاجم زعيم تحالف "أزرق - أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعاه لأن يترك الماضي وينظر للمستقبل من أجل "بناء السلام".

ونشر غانتس تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن احتقار المهاجرين الإسرائيليين القادمين من الاتحاد السوفييتي وإثيوبيا لن يساعد على تحقيق السلام، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها عباس في وقت سابق من اليوم، وقال فيها إن جزءا كبيرا من المهاجرين القادمين من هاتين المنطقتين ليسوا يهودا.



كما انتقد غانتس رفض الرئيس الفلسطيني الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، قائلا إن "عباس مرة أخرى لا يفوت فرصة للرفض.​​​ لقد حان الوقت لبدء العمل من أجل جيل المستقبل والسلام بدلا من التشبث بالماضي".

المصدر: "تويتر"

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