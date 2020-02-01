مصدر لـRT: التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي في مناطق أ ب ج وكل ما يخص الشؤون الحياتية لن يتوقف

قال مصدر في حركة فتح لـRT إن التنسيق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل في مناطق الضفة الغربية أ ب ج لن يتوقف.

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن قطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل يشمل ثلاثة بنود:

- التنسيق المدني

- الارتباط العسكري الفلسطيني

- العلاقات المخابراتية

وأضاف المصدر، أن التنسيق في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، لن يتوقف وأن

التنسيق بخصوص الشؤون الحياتية للفلسطينيين سيستمر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال أثناء اجتماع طارئ لبحث "صفقة القرن" بالقاهرة، إنه يرفض أي حل يجعل القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن الفلسطينيين هم حماتهما والمسؤولون عنها.

وأكد عباس على أن السلطة الفلسطينية "أبلغت الأمريكيين والإسرائيليين أن لا علاقة لنا معهم بما في ذلك في المجال الأمني"، مطالبا بتفعيل "آلية دولية للسلام مع رفض أن تكون "صفقة القرن" ضمن أي طرح".

كما رفض عباس قبول الولايات المتحدة "وسيطا وحيدا في أي مفاوضات مع إسرائيل"، على الرغم من إبلاغه ترامب في وقت سابق بأنه يسعى "لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح".

المصدر RT