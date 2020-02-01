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البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يرفض "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يرفض
Reuters
الاجتماع الوزاري في جامعة الدول العربية لمناقشة "صفقة القرن"
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "البيان الختامي للاجتماع، أعلن صراحة رفض ما يسمى صفقة القرن لأنها لاتلبي الحد الأدنى "من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني".

من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم، لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر اجتماعا لمجلس الأمن الشهر الجاري.

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية بشأن "صفقة القرن":

البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يرفض
البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يرفض
البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يرفض

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اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "