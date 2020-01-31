السعودية.. الكشف عن مصنع للخمور يديره وافدان إفريقيان

كشفت دوريات محافظة الدرب في السعودية، عن مصنع للخمور في وادي عتود، أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

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وتمكن أفراد دوريات المحافظة من ضبط المصنع الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، والواقع في منطقة وعرة بوسط وادي عتود بالقرب من بئر قديم استخدم لسحب المياه، وجرى التحفظ على 17 غالونا، فيها يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

وأكد محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، أن "دوريات المحافظة تمكنت من ضبط المصنع بعد مراقبة للموقع لعدة أيام، وجرت مداهمة الموقع أمس الخميس، حيث لاذ المروجون بالفرار، فيما تم ضبط وإتلاف الكمية قبل توزيعها.

وأوضح القحطاني، أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة، لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.

المصدر: سبق