اكتشاف مصنع للخمور في أحد المناطق السعودية (صور)

أسفرت جهود وحدة مكافحة الخمور بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير السعودية، عن ضبط مصنع للخمور في أحد أودية المنطقة.

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ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من الخمور في براميل بسعة 300 لتر، وعدد من المواد المستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

المصدر: "سبق"