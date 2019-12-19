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اكتشاف مصنع للخمور في أحد المناطق السعودية (صور)

مجتمع

اكتشاف مصنع للخمور في أحد المناطق السعودية (صور)
Reuters
العاصمة السعودية الرياض
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أسفرت جهود وحدة مكافحة الخمور بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير السعودية، عن ضبط مصنع للخمور في أحد أودية المنطقة.

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ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من الخمور في براميل بسعة 300 لتر، وعدد من المواد المستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

المصدر: "سبق"

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