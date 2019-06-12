شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة.

وذكرت المصادر، أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

ومن المقرر أن يفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا، فيما سيمنع من هم دون الـ18 عاما من الدخول إليه.

#ديسكو_في_جدة

ديسكو وايت ونيكي بيتش فجدة يالطيف من موسم جدة . pic.twitter.com/J544TSZpqN — خالد (@5loodzh) June 11, 2019

وتشهد المملكة مؤخرا انفتاحا غير مسبوق، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تشرف على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة.

وتم تداول بشكل واسع بين المدونين، مقطع فيديو من داخل الناد الليلي، مرفقا بصوت امرأة توضح طبيعة عمل المكان الذي قالت عنه إنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات يتضمن "بار حلال"، مضيفة أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

#ديسكو_في_جده



انا اقنعتني يوم قالت (بار حلال)

وفيه بعد dance floor يعني ساحة رقص، يعني اتوقع الرقص بالرد بول والكود ود عشان نرضي الله ! pic.twitter.com/ipbnmgZdLi — جابر الودعاني🇸🇦 (@Bawwaj) June 12, 2019

ولم يتسن لـ RT التأكد من حقيقة الفيديو المنشور إن كان قد تم تصويره في جدة.

المصدر: وكالات