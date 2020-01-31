أردوغان يؤكد لعباس دعم تركيا لحقوق الفلسطينيين

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث خلاله خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية أن "الجانبين تبادلا الآراء حول خطة الولايات المتحدة للتسوية السلمية في الشرق الأوسط، أو ما يسمى بـ"صفقة القرن".

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وأكد أردوغان للرئيس الفلسطيني دعم تركيا لـ"نضال الشعب الفلسطيني في سبيل حقوقه".

وكانت تركيا قد أعربت عن معارضتها لخطة السلام الأمريكية، التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبر أردوغان في وقت سابق أن الخطة تتجاهل حقوق الفلسطينيين ولن تخدم السلام.

المصدر: الأناضول