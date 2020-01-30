الجيش الليبي ينشر فيديو لتفريغ سفينة تركية محملة بالمدرعات

نشر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري فيديو لتفريغ حمولة سفينة تركية محملة بالمدرعات والأسلحة في ليبيا.

إقرأ المزيد

وقال المسماري في منشور على "فيسبوك": "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2020".

وتابع: "هذا ما أكدت عليه القيادة العامة أنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية".

وكان مصدر عسكري فرنسي قد أكد حسب وكالة "فرانس برس"، أن سفينة تابعة للبحرية التركية رافقت شحنة من المدرعات إلى السواحل الليبية.

وأفاد المصدر بأن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، رصدت أمس الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية وهي تواكب شحنة من الآليات المدرعة الخاصة بنقل الأشخاص قاصدة طرابلس.

وأضاف أن السفينة التي حملت الشحنة كان عليها العلم اللبناني وتوقفت بميناء طرابلس حسب موقع Marine Traffic المختص في تتبع حركة السفن.

المصدر: RT