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"أ ف ب": سفينة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

Reuters WAW/zj
سفينة تابعة للقوات البحرية التركية - أرشيف -
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أكد مصدر عسكري فرنسي حسب وكالة "فرانس برس"، أن سفينة تابعة للبحرية التركية رافقت شحنة من المدرعات إلى السواحل الليبية.

وأفاد المصدر بأن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، رصدت أمس الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية وهي تواكب شحنة من الآليات المدرعة الخاصة بنقل الأشخاص قاصدة طرابلس.

وأضاف أن السفينة التي حملت الشحنة كان عليها العلم اللبناني وتوقفت بميناء طرابلس حسب موقع Marine Traffic المختص في تتبع حركة السفن.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتهم نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بخرق تعهداته خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

المصدر: "أ ف ب"

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