"أ ف ب": سفينة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

أكد مصدر عسكري فرنسي حسب وكالة "فرانس برس"، أن سفينة تابعة للبحرية التركية رافقت شحنة من المدرعات إلى السواحل الليبية.

وأفاد المصدر بأن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، رصدت أمس الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية وهي تواكب شحنة من الآليات المدرعة الخاصة بنقل الأشخاص قاصدة طرابلس.

#BREAKING Turkish naval vessel has escorted shipment of armoured vehicles to Libya: French military source pic.twitter.com/RzdSdXSEs1 — AFP news agency (@AFP) January 30, 2020

وأضاف أن السفينة التي حملت الشحنة كان عليها العلم اللبناني وتوقفت بميناء طرابلس حسب موقع Marine Traffic المختص في تتبع حركة السفن.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتهم نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بخرق تعهداته خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

المصدر: "أ ف ب"