مصر: لا إصابات بفيروس "كورونا" الجديد بين أبناء الجالية في الصين

قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، ياسر محمود هاشم، إنه لا توجد إصابات بفيروس "كورونا" الجديد بين أبناء الجالية المصرية في مدينة ووهان ومقاطعة خوبي والصين بشكل عام.

وأضاف مساعد الوزير، أن السفارة المصرية في بكين، تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض حجر طبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.

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وأكد الدبلوماسي المصري، أن السفارة قامت بتعميم عدد من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم، وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، فضلا عن قيام السفارة بالاتصال بالسلطات الصينية سواء في بكين أو ووهان للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.

وأعربت الخارجية المصرية، عن تقديرها للجهود الحثيثة للحكومة الصينية، في احتواء ومكافحة هذا المرض، وأعربت عن تضامنها مع الشعب والقيادة الصينية في هذا الظرف الصعب.

ناصر حاتم

المصدر: RT