فيروس كورونا القاتل يصل أمريكا مع تأكيد أول إصابة!

أكد مسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، يوم الثلاثاء 21 يناير، أن أمريكيا في ولاية واشنطن أصيب بفيروس كورونا القاتل والمعدي المنتشر من الصين.

ونُقل أول مصاب أمريكي بالفيروس الغامض الفتاك، وهو مقيم في الولايات المتحدة في الثلاثينات من عمره، إلى المستشفى لكنه الآن في حالة "جيدة"، ويخضع للمراقبة عن كثب في المركز الطبي الإقليمي في بروفيدنس-إيفريت.

ووصل المريض إلى الولايات المتحدة في 15 يناير من مدينة ووهان الصينية، قبل يوم من إجراء الفحص وقبل ظهور الأعراض عليه، ولكن أصابته أعراض تشمل السعال وسيلان الأنف والحمى، بعد مشاهدة التغطية الإعلامية للفيروس عبر الإنترنت. وتبيّن أنه لم يزر أيا من الأسواق في مركز تفشي المرض، وفقا لمسؤولي الصحة بالولاية.

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وقال المسؤولون الصحيون إن المريض زار الأطباء في 16 يناير، وخضع للاختبار ليتم تأكيد تشخيصه بالمرض يوم الاثنين 20 يناير.

وفي أعقاب تحديد هوية هذا المريض الأمريكي الأول، جرى إعادة توجيه جميع الرحلات الجوية: من ووهان إلى الولايات المتحدة، إلى 3 مطارات تم إعدادها الأسبوع الماضي للفحص- LAX وسان فرانسيسكو وJFK.

ولا يعتبر مسؤولو واشنطن مرض الرجل الأمريكي خطيرا، لكنهم يأخذون الاحتياطات اللازمة.

ومع إضافة الولايات المتحدة، انتشر فيروس كورونا الذي ظهر في ووهان الصينية، إلى 5 دول، من بينها تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونيير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، إنه (حتى الآن) قام مركز السيطرة على الأمراض بفحص أكثر من 12 ألف مسافر. وأضافت "ومع ذلك، لم يُحل أي منهم إلى المستشفيات أو الحجر الصحي من خلال الفحص".

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ووصل أول مريض أمريكي بفيروس كورونا إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، لكنه لم يطر مباشرة من ووهان. ولم يمر عبر أجهزة الفحص في المطار، وقد أكد كل من مركز السيطرة على الأمراض ومسؤولو ولاية واشنطن أنه نظرا لوصوله قبل ظهور الأعراض، لم يتمكن الفحص من اعتباره مريضا محتملا.

وأكد المسؤولون في الصين أن فيروس كورونا، الذي قد يؤدي إلى حدوث التهابات الجهاز التنفسي التي تهدد الحياة، يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، بما في ذلك عن طريق اللعاب.

يذكر أن خبيرا بارزا قال إن فيروس كورونا ربما كان يتربص بالحيوانات لعقود من الزمن، قبل أن يتكيف مع البشر.

المصدر: ديلي ميل