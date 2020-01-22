بكين تحذر من سرعة تفشي فيروس "كورونا" وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 9

أعلنت السلطات الصينية الأربعاء، أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الذي يتفشى في الصين ارتفعت إلى 9 وفيات، وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد.

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وحذرت السلطات من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحول.

وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين، في مؤتمر صحفي إن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي "يمكن أن يتحول وأن ينتشر بصورة أسرع".

وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات "كورونا" المسببة لمتلازمة "سارس"، بحسب منظمة الصحة العالمية التي ستعقد اجتماعا طارئا الأربعاء لتحديد ما إذا كان مناسبا إعلان "حالة الطوارئ الصحية ذات البعد الدولي".

وأعلنت اللجنة الوطنية الصحية في بيان عن تدابير لاحتواء المرض، في وقت يتوقع فيه أن يسافر مئات الملايين من الناس عبر البلاد لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت اللجنة أن من بين الإجراءات التي ستتخذها التطهير والتهوية في المطارات ومحطات القطارات ومراكز التسوق.

المصدر: أ ف ب