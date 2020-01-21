أطباء: فيروس "كورونا" الجديد ينتقل من إنسان إلى آخر

تلقى الأطباء الصينيون معلومات جديدة عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد الذي سجلت أول حالة للإصابة به في مدينة ووهدان الصينية.

وأكدوا يوم الاثنين 20 يناير الجاري أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر وذلك بعد أن أصاب 14 طبيبا مشغولا بعلاج المرضى المصابين به.

وأفادت وكالة CNN بأن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الصين بلغ أكثر من 200 شخص، بمن فيهم 139 إصابة جديدة. وأدى تفشي الفيروس إلى وفاة 3 مرضى نتيجة إصابتهم بسلالة جديدة للالتهاب الرئوي.

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يذكر أن وسائل الإعلام العالمية قد أفادت في وقت سابق بأن الفيروس الجديد أصاب شخصين في تايلاند وشخصا واحدا في أستراليا.

وتخشى السلطات الأسترالية من تفشي سلالة جديدة من الالتهاب الرئوي الفتاك. وذلك بعد أن اكتشف الأطباء أعراض الإصابة بالفيروس الخطير لدى مسافر قادم من مدينة ووهدان الصينية في مطار بريسبن الأسترالي.

وقالت صحيفة The Mirror إن الرجل الذي عاد الثلاثاء 21 يناير من الصين نقل فورا إلى المستشفى حيث تم عزله.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا