اجتماع طارئ لـ"الصحة العالمية" إثر تجدد تفشّي فيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية أن تفشي فيروس كورونا الجديد امتد لمدن مختلفة في البلاد، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء لتقدير مدى الخطر عالميا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن احتواء تفشي المرض وإنقاذ حياة الناس يمثلان أولوية قصوى مع زيادة عدد حالات الإصابة لأكثر من ثلاثة أمثال ووفاة شخص ثالث بسبب تفشي المرض في مدن بينها العاصمة بكين وشنغهاي بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.

وتشير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الصينيين داخل وخارج البلاد خلال عطلة الاحتفال بالعام القمري الجديد التي تبدأ هذا الأسبوع مما يضيف لتحديات احتواء انتشار الفيروس.

وأكدت "رويترز" أن دولا في أنحاء مختلفة من العالم بما فيها الولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية، شددت إجراءات فحص المسافرين القادمين من ووهان، وهي مدينة بوسط الصين، تم فيها اكتشاف أول حالات إصابة بالفيروس.

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ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصينية تأكيدها وجود 217 حالة إجمالا من فيروس كورونا في البلاد حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين، بينها 198 في مدينة ووهان.

وأضاف التقرير أن خمس حالات جديدة تأكدت في بكين و14 في إقليم قوانغدونغ، فيما أكد بيان آخر ظهور إصابة جديدة في شنغهاي مما رفع عدد الحالات المؤكدة حول العالم إلى 222.

المصدر: وكالات