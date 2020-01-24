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اعتقال مسافر هولندي في مطار القاهرة بسبب مخدرات

أخبار العالم العربي

اعتقال مسافر هولندي في مطار القاهرة بسبب مخدرات
Reuters
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أعلنت سلطات مطار القاهرة عن اعتقالها اليوم الجمعة، مسافرا هولنديا بعد العثور في حقيبته على مواد مخدرة محظورة.

اعتقال مسافر هولندي في مطار القاهرة بسبب مخدرات
RT
المخدرات

وأكد مدير عام الجمارك في مطار القاهرة، جمال عبد الفتاح، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أن المسافر من أصول مصرية، وقد صل صباح اليوم قادما من أمستردام، وكان يحمل كميات من الحشيش والميثامفيتامين والإكستاسي يصل وزنها الإجمالي إلى 60 غراما، علاوة على 60 حبة من مسكن ألم محظور في البلاد.

اعتقال مسافر هولندي في مطار القاهرة بسبب مخدرات
RT
المخدرات

وأكد المسؤول أن المسافر الذي لم يكشف عن اسمه لا يزال قيد الحبس ويواجه اتهامات جنائية.

المصدر: أسوشيتد برس

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