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الجبير للبرلمان الأوروبي: لا تلقوا المحاضرات علينا.. لسنا من جمهوريات الموز

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الجبير للبرلمان الأوروبي: لا تلقوا المحاضرات علينا.. لسنا من جمهوريات الموز
AFP
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خاطب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، قائلا إن بلاده "دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تحاضروا عليها".

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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الجبير تشديده في معرض دعوته البرلمانيين الأوروبيين إلى التوقف عن انتقاد قضاء المملكة، على أن السعودية ليست "دولة من دول جمهوريات الموز".

ولفت الوزير السعودي الانتباه إلى أن الكثير من المعلومات المنتشرة عن السعودية مبنية على الشائعات.

من جانب آخر، أكد الجبير أن بلاده تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، وهي تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

صحيفة "سبق" الإلكترونية بدورها قالت، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، لفت إلى أن قضية المواطن السعودي رائف بدوي "مسألة تخص القضاء السعودي، وهو قضاء مستقل. وإن السعودية ليست جمهورية موز، وتحترم القضاء".

وذكرت الصحيفة أن نقاشا جرى بين الجبير والنواب الأوروبيين، تطرق إلى عدة ملفات منها حقوق الإنسان.

ونقل عن الوزير السعودي في هذا السياق تأكيده، أن بلاده "لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسا لأي أحد، وإنما نحن أصدقاء وحلفاء، ولكن لا يمكن محاكمة دولة ذات سيادة بدون معلومات ومعطيات كافية".

المصدر: عكاظ + سبق

 

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