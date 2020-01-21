الجبير للبرلمان الأوروبي: الحوثي أطلق علينا 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على أن المملكة "لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثييون هم من قاموا بذلك".

وقال في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: "السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، وأن الحوثيين أطلقوا 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية".

وأضاف، أنه "في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران".

وتابع، أن "المملكة تحارب الإرهاب للقضاء عليه، وأن إيران الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم".

ولفت إلى أن السعودية "تواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، وتلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب".

وأشار الجبير إلى أن السعودية "تتمنى" على قطر "تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب"، وقال: "قطر تقدم أموالا طائلة للجماعات الإرهابية وتتدخل في شؤون المملكة وتحرض على الكراهية ونتمنى أن تغير سلوكها وتتصرف كدولة".

الجبير: قطر تقدم أموالا طائلة للجماعات الإرهابية وتتدخل في شؤون #المملكة وتحرض على الكراهية ونتمنى أن تغير سلوكها وتتصرف كدولة. — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 21 января 2020 г.

وأضاف: "توقفوا عن انتقاد قضائنا... لسنا دولة من دول جمهوريات الموز".

الجبير: توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز. — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 21 января 2020 г.

وأشاد الجبير بالدور المهم الذي تلعبه أوروبا في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.

وكان الجبير، بحث في وقت سابق مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي هانا نيومن، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"